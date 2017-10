Bibi Blocksberg Kreuzfahrt mit Oma Grete

Bibi macht mit ihrer Oma eine Kreuzfahrt. Mit an Bord sind auch eine Gräfin und ihr Enkel Karl Friedrich. Obwohl Tiere auf dem Schiff verboten sind, schmuggelt der Bursche seinen Waschbären Freddy ein. Er will später einmal Zirkusdirektor werden, wie er Bibi verrät. Gemeinsam führen die drei den Reisenden Kunststücke vor. Der Kapitän zeigt sich davon jedoch alles andere als angetan. Für ihn haben Hexerei und Waschbären nichts an Bord zu suchen. Das kann wohl oder übel nur in einem Riesenschlamassel enden.