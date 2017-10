Fresh Off the Boat Chinesen lernen besser

Jessica ist überzeugt, dass ihre Söhne in der Schule zu wenig lernen und will sie in einem „Chinesischen Lerncenter“ unterbringen. Doch da sie in Orlando keine passende Einrichtung findet, beschließt sie, die Kids selbst zu unterrichten. Louis ist alles andere als unglücklich darüber, kann er nun endlich das Steakhouse auf seine Art führen.