Heiter bis wolkig Topbesetzte Tragikomödie

Inhalt

Die beiden Köche Tim und Can haben mit einer üblen Aufriss-Masche den absoluten Dreh heraus. Um beim Objekt ihrer Begierde zu punkten, gibt der eine den anderen als unheilbar krank aus. So lernt Tim auch die junge Lehrerin Marie kennen. Als er sich über beide Ohren in sie verliebt hat, kommt es schlimmer als gedacht. Maries Schwester Edda ist nämlich wirklich sterbenskrank. Sie zwingt Tim als vermeintlichen Schicksalsgenossen an ihrer Seite einen ultimativen Kick nach dem anderen zu erleben.