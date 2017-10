MacGyver Der Geist

Mac wird nach New York beordert. Er soll dort eine hochgefährliche Bombe nahe des New Yorker UNO-Gebäudes entschärfen. Es gelingt Mac, zu verhindern, dass Menschen zu Schaden kommen. Doch die hinterhältige Machart der Bombe macht ihm rasch klar, dass es sich bei dem Täter um einen alten Bekannten handeln muss, mit dem er noch eine Rechnung offen hat: der 'Geist', dem einst in Afghanistan ein guter Freund zum Opfer gefallen ist.