Immer mehr nähern sich die Wildgänse auf ihrem Flug nach Süden dem Elternhaus von Nils. Der hofft, bald wieder seine menschliche Größe zu bekommen. Während Akka und ihre Schar rasten, gerät Nils in einer alten Scheune in große Gefahr. In letzter Minute kann Martin ihn retten. Da erfährt Nils die Bedingung, die er erfüllen muss, um wieder ein Mensch zu werden.