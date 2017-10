Glee Eine lässt das Lieben

Im Sturm der Gefühle hat Finn Emma geküsst. Während Finn Gewissensbisse plagen, versucht sich Emma auf ihre bevorstehende Hochzeit mit Will zu konzentrieren und bittet Finn inständig, den Kuss nie mehr zu erwähnen. Doch das ist leichter gesagt, als getan. Da die Hochzeit auf den Valentinstag fällt, liegt Liebe in der Luft. Jake lässt Marley mit Ryders Hilfe auf Wolke Sieben schweben und auch zwischen Rachel und Finn deutet sich eine Annäherung an. Die zwei wollen auf Wills Hochzeit gemeinsam ein Duett singen.