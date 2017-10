Switched at Birth Die Beständigkeit der Erinnerung

Daphne nimmt an einem Kochkurs in der 'Buckner Hall' teil. Sie ist überzeugt, auch ohne fremde Hilfe gut mitarbeiten zu können. Wegen ihrer Gehörlosigkeit bemerkt sie jedoch nicht rechtzeitig, dass Feueralarm ausbricht und wird zum Gespött der Mitschüler. Emmett hilft Bay bei der Suche nach ihrem richtigen Vater, wodurch sich die beiden näher kommen. Toby, der nach seinem Verlust beim Pokern nun mit riesigen Schulden da steht, will derweil durch einen Einbruch in die Schule sein Geldproblem lösen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)