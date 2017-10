Mitreißende, computeranimierte Neuauflage der fantastischen Abenteuerserie rund um einen Buben und eine Schar Wildgänse. Als Vorlage diente Selma Lagerlöfs Bucherfolg und die gleichnamige japanische Zeichentrickserie.



Eigentlich sollte Nils am Bauernhof seiner Eltern fleißig mitarbeiten. Der 12-Jährige hat aber nur ein Ziel: einmal so fliegen zu können wie ein Vogel! Ständig schraubt er an seinen Modellflugzeugen herum, anstatt die Tiere zu füttern. Schließlich wird es Elf Athanor zu viel. Kurzerhand beschließt er, dem Buben einen Denkzettel zu verpassen. Mithilfe magischer Kräfte will der Elf dafür sorgen, dass Nils tatsächlich fliegen kann, allerdings anders, als dieser sich das vorgestellt hat. Eine abenteuerliche Reise auf dem Rücken von Hausgans Martin nimmt für Nils schon bald ihren glorreichen Anfang!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)