Dragons - Die Reiter von Berk Thors Blitze

Hicks und seine Freunde wollen die Lebensbedingungen der Drachen verbessern, indem sie hohe Sitzstangen für die Tiere bauen. Kaum ist das Werk vollendet, suchen gefährliche Blitzeinschlägen die Insel heim. Zunächst nimmt Hicks an, Thor wäre wütend auf die Wikinger und lässt eine große Statue für ihn errichten - leider ohne Erfolg. Stattdessen verschlimmern sich die Wetterkapriolen nur noch. Daraufhin setzt Mehltau das Gerücht in die Welt, Ohnezahn trägt schuld am Unglück von Berk und muss von der Insel verbannt werden. Hicks ist am Boden zerstört.