Drop Dead Diva Wer bist du?

Deb alias Jane wird mit Janes' Vergangenheit konfrontiert. Ein Fall aus dem vergangenen Jahr wird neu aufgerollt. Sie bricht vor Gericht in Tränen aus und hat sich auch sonst emotional nicht unter Kontrolle. Dies bringt ihr eine Ordnungshaft ein. Währenddessen arbeiten Kim und Grayson wieder gemeinsam an einem neuen Fall. Sie vertreten eine Frau, deren Mann unter einer Persönlichkeitsstörung leidet.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)