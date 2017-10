Walgeschäfte

Fix und Foxi und Lupo werden beim Angeln von einem riesigen Wal verschluckt. Im Magen stellen sie fest, dass der vermeintliche Fisch ein gigantisches U-Boot ist. Mit dem fiesen Kapitän ist aber nicht zu spaßen.



Oma rettet einfach alles

Nichts ist anstrengender, als eine dankbare Oma. Fast tut es Onkel Fax schon leid, dass er Eusebia das Leben gerettet hat. Fix und Foxi schmieden einen Plan, um Onkel Fax von der nervigen Oma zu erlösen.



Bello am Ball

Was passiert, wenn man mit Lupo Fußball spielt? Der Ball landet natürlich vor der Schnauze eines bissigen Hundes und Fix und Foxi müssen nicht nur schnell denken, sondern auch schnell rennen, wenn sie ihren Fußball wiederhaben wollen.



Schräge Nummer

Kurz vor Luckys erstem Musikauftritt trennt sich seine Band. Um den angekündigten Gig in der Kneipe noch irgendwie zu retten, springt seine gesamte Familie ein.