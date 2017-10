Nils Holgersson Das Gold auf der Schäre

Nils kann nur dann wieder seine menschliche Größe erlangen, wenn er den weißen Gänserich Martin zum Martinstag nach Hause bringt. So lautet der Spruch des Wichtelmännchens. Nils weiß, welches Schicksal seinem besten Freund droht, er will nicht, dass ihm ein Leid geschieht. Zugleich wünscht er sich nichts sehnlicher, als wieder so groß wie ein Mensch zu werden und zu seinen Eltern zurückkehren zu können. Akka möchte den verzweifelten Nils trösten und führt ihn zu einem geheimen Schatz.