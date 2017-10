Die Goldbergs Beverlys Theaterdrama

Adam will unbedingt der Star in dem Highschool Musicalstück 'Jesus Christ Superstar' sein. Beverly glaubt fest an sein Talent und will ihn dabei unterstützen. Leider bekommt er aber nur die Rolle von Todd, einem Apostel. So beschließt Beverly kurzerhand ein zweites Stück auf die Beine zu stellen, mit ihrem Sohn in der Hauptrolle. Unterdessen ist Barry genervt von seinem Vater, da er wegen Murray das beste Hockeytor der Saison verpasst hat.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)