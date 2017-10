Breaking Bad 'Motivationshilfen' ('Shotgun' - IV/5)

Walter wird von Panik erfasst, da er nicht weiß, wo sich Jesse befindet. Er macht sich auf den Weg zu Gus Büro in Los Pollos Hermanos. Da Walter sich auf das Schlimmste vorbereitet, ruft er vorher noch Skyler an. Als er sie nicht erreicht, hinterlässt er auf dem Anrufbeantworter eine Liebesnachricht. Inzwischen ist Jesse mit Mike auf dem Weg in die Wüste. Als Mike eine Schaufel aus dem Kofferraum holt, glaubt Jesse, hiermit sei sein Ende besiegelt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)