Breaking Bad 'Abgehakt' ('Bullet Points' - IV/4)

Skyler ist fest entschlossen einen Weg zu finden, wie sie das ganze Geld, das Walter verdient, 'legalisieren' kann. Deshalb hält sie nach wie vor am Plan fest, die Autowaschanlage, in der Walter einmal gearbeitet hat, zu kaufen. Außerdem braucht sie auch eine gute Begründung dafür, woher das Geld für Hanks medizinische Ausgaben kommt. Denn Hank wird langsam aber sicher misstrauisch. Um ihn zu beruhigen, erzählt Skyler die Geschichte von Walters Spielsucht.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)