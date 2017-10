Malcolm mittendrin Der gest├Ârte Hochbegabte

Deweys Lehrerin will mit ihm einen Hochbegabten-Test machen, um ihn gegebenenfalls zu fördern. Malcolm will seinem Bruder das Schicksal ersparen, in die Randgruppe der gehänselten Genies zu schlittern. Er heckt einen Plan aus, der jedoch damit endet, dass sich Dewey in einer Klasse für verhaltensgestörte Kinder wieder findet.