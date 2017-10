Golfi

Professor Knox hat einen automatischen Golftrainer erfunden. Mit der Maschine scheint er beim Golfturnier unschlagbar, doch Fix und Foxi merken schnell, dass Golfi und Lupo etwas gemeinsam haben - Schokolade.



Luftnummer

Lupo will mit seinem Kürbis einen Preis gewinnen, doch leider ist sein Kürbis nicht der Größte. Also greift er in die Trickkiste.



Wenn Affen träumen...

Wenn es einem im Fuchsburger Zoo zu langweilig wird, dann haut man am besten ab. Und wenn man ein Affe ist, der davon träumt zum Zirkus zu gehen, dann sucht man sich am besten zwei Freunde wie Fix und Foxi.



Familiendrama

Die Pepperkorns werden als Familie der Woche bei der Fernsehshow "Wirklich richtiges Leben" ausgewählt. Das Kamerateam filmt ihren Alltag und sie versuchen krampfhaft, ein perfektes Familienleben zu zeigen.