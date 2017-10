Disneys Henry Knuddelmonster Welche Stadt ist die schönste? / Die Spielzeug-Rennbahn

Welche Stadt ist die schönste?

Bei einem Wettbewerb wird durch eine Jury die schönste Stadt prämiert. Als Hauptpreis winkt ein neuer Spielplatz. Klar, dass sich die Kinder monstermäßig mächtig ins Zeug legen, um ihre Stadt fein herauszuputzen. Doch ihre Tiere beschmutzen ganz Brüllingen, wodurch der Hauptpreis in weite Ferne gerückt scheint.



Die Spielzeug-Rennbahn

Henry möchte unbedingt eine Autorennbahn kaufen. Diese kostet aber 19 Monster-Münzen. So viel Geld hat Henry nicht und durch Mitarbeit im Haushalt verdient er zu wenig. Also verlangt er eine Münze pro Kind, das die neue Erfindung von Kasimir ausprobieren will. Und das, obwohl sein Bruder sie gratis zur Verfügung stellen wollte. Die Kinder sind gar nicht erfreut, als sie von der Abzocke erfahren.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)