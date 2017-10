Duell der Magier ("The Sorcerer's Apprentice") Fantasy-Spektakel aus dem Hause Disney

Ausgerechnet in dem Jungen David findet Zauberer Balthasar (Nicolas Cage) nach tausendjähriger Suche den einzig wahren Nachfolger Merlins und weiht ihn in die Kunst der Magie ein. Die Zeit drängt, denn das Duell mit seinen größten Erzfeinden steht kurz bevor...

Merlins Meisterschüler Balthasar Blake (Nicolas Cage ) bekommt vom sterbenden Merlin einen Zauberring überreicht, der ihn zu seinem einzig wahren Nachfolger führen wird. Nur dieser werde seine Erzfeinde, die mächtige Hexe Morgana Le Fay und ihr Getreuer Maxim Horvath (Alfred Molina) vernichten können. Tausend Jahre später im heutigen New York erkennt Balthasar in dem zenhjährigen Jungen David den lange gesuchten Nachfolger Merlins. Doch es sollen noch zehn Jahre vergehen, bevor Balthasar den inzwischen zum Physikstudenten herangewachsenen David (Jay Baruchel) die Geheimniss der Zauberei beibringen kann. Was sich für David zunächst wie ausgewachsener Mumpitz anhört, wird für ihn spätestens, als Horvath versucht, ihn umzubringen, zu bitterem Ernst. Doch, die Geister, die er ruft, wird er so schnell nicht mehr los...

Unter der Ägide von Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer nahm sich Regisseur Jon Turteltaub ("Das Vermächtnis der Tempelritter") die Zauberlehring-Sequenz des Disney-Klassikers "Fantasia"(1940) als Vorlage und schuf mit "The Sorcerer's Apprentice" (der viel passendere Originaltitel) eine visuell bestechende Zauberkomödie, die für Fans magischer Abenteuer keine Wünsche offen lässt. Neben eindrucksvollen CGI-Einlagen und einer wohltemperierten Dosis Humor punktet der Film mit einer Phalanx an gut gelaunten Stars, die offensichtlich ihren Spaß an dem Hokuspokus-Spektakel hatten, allen voran "Fantasia"-Fan Nicolas Cage, der auch als Produzent fungierte. Ihm zur Seite steht Jungschauspieler Jay Baruchel ("Zu scharf um wahr zu sein"), der seinem ungelenken Zauberlehrling David eine zutiefst liebenswerte Note verleiht. Die australische Darstellerin Teresa Palmer bezaubert als Davids College-Liebe Becky während Italo-Bombe Monica Bellucci als gefährliche Hexe Victoria/Morgana ganz ihn ihrem Element ist. Brit-Mime Alfred Molina ("Spider-Man 2") darf wieder einmal einen herrlich durchgeknallten Bösewicht in Gestalt des abtrünnigen Magiers Maxime Horvath abgeben.



Der in New York City gedrehte Film nahm bei einem Budget von $150 Millionen Dollar weltweit über $215 Millionen Dollar ein, die er vor allem am internationalen Markt verdiente.

DARSTELLER Nicolas Cage (Balthazar Blake)

Jay Baruchel (Dave)

Alfred Molina (Maxim Horvath)

Teresa Palmer (Becky Barnes)

Toby Kebbell (Drake Stone)

Monica Bellucci (Veronica)

Alice Maud Krige (Morgana)

REGIE Jon Turteltaub