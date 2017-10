Kurz vor Konos Hochzeit gerät das Team in helle Aufregung: in einem notgelandeten Privatjet ist eine Atombombe auf die Insel geschmuggelt worden. Das Five-O-Team setzt alles daran, eine Nuklearkatastrophe zu verhindern.

Chins Cousine Kono heiratet demnächst. Bei allen ist die Vorfreude schon groß, als mitten in den Vorbereitungen eine unangenehme Nachricht publik wird: In einem notgelandeten Kleinflugzeug finden sich radioaktive Spuren. Sie scheinen von einer kürzlich geraubten Atombombe zu stammen. Zwar gelingt es dem Five-0 Team, die Diebe aufzuspüren. Doch der Zündmechanismus der Bombe ist bereits aktiviert und niemand kann ihn mehr stoppen. Es bleiben nur noch 30 Minuten, bis sie explodiert! DARSTELLER Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Max Bergman) Jorge Garcia (Jerry Ortega) Chi McBride (Lou Grover) Taylor Wily (Kamekona) Ian Anthony Dale (Adam Noshimuri) REGIE Bryan Spicer

Heute Staffelfinale!

Die Folge 'Waikikikalypse', ist die 25. und zugleich letzte Folge der fünften Staffel. Die neuen Folgen von Staffel VI werden voraussichtlich 2018 im ORF ausgestrahlt werden.



SERIEN-INFO

Im Hochglanz-Remake der Kultserie aus den 1970er Jahren dient die atemberaubende Kulisse von Hawaii erneut als Hintergrund für spannende Kriminalfälle. Jungstar Alex O'Loughlin ("The Shield") und Augenweide Grace Park ("Battlestar Galactica") sorgen für frischen Wind im Aloha-Staat. Vom 23. September 2016 bis 12. Mai 2017 lief auf dem US-Sender CBS die siebente Staffel. STAFFEL VIII AB HERBST 2017

Schon bald gibt es Folgen-Nachschub, wenn Staffel VIII am 29. September 2017 ihre US-Premiere auf dem Haussender CBS feiern wird. Allerdings müssen Fans auf den Einsatz von Grace Park und Daniel Dae Kim in Zukunft wohl verzichten. Deren Verträge wurden leider nicht verlängert. Dafür tritt ein neuer Bösewicht auf den Plan, der von Joey Lawrence (Melissa & Joey") gespielt wird.

