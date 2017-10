Die Goldbergs Ein Wrestler namens Goldberg

Barry ist dem Ringer-Team seiner High School beigetreten, obwohl Beverly strikt dagegen ist. So muss Barry eine gute Notlüge auftischen: Er behauptet, Mitglied einer Theatergruppe zu sein. Indes ist Adam völlig aus dem Häuschen, als er erfährt, dass endlich der dritte Teil der Star Wars-Saga in die Kinos kommt. Seine Mutter will ihn aber nur ins Kino gehen lassen, wenn ihn Erica begleitet. Doch dazu muss Adam seine große Schwester erst kunstvoll überreden.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)