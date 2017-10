Drop Dead Diva Mit Leib und Seele

Grayson hat Schwierigkeiten, sich an sein neues Leben als Ian zu gewöhnen. Auch für Kim und Owen ist es befremdlich, dass sich Jane so plötzlich in eine neue Romanze stürzt. Sie ahnen nichts über die wahre Identität von Ian. Inzwischen vertritt Jane eine Frau, deren Sohn beim Training in einem Football-Camp gestorben ist. Währenddessen wird Kim überfallen und von einem Mann im Superheldenkostüm gerettet. Wie sich später herausstellt, kennt sie den Helden aus dem Gericht.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)