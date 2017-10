Drop Dead Diva Für immer und ewig

Als Teri zurückkehrt ist sie völlig überrascht, als sie ihren alten Klassenkammeraden Ian sieht. Nachdem Kim und Owen Jane in einem Gespräch vor Ian warnen wollten, hat Jane die Konsequenzen gezogen und gekündigt. In ihrem ersten Fall als Selbstständige vertritt sie ein Pärchen, das gegen Walfang demonstriert hat und nun von einer japanischen Walfangfirma verklagt wird, deren Anwalt ausgerechnet Owen ist. Und gerade als sich Stacy auf dem Weg zur Trauung befindet, setzen plötzlich ihre Wehen ein.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)