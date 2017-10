Disneys Henry Knuddelmonster Der Knuddelsaftstand / Die Knuddeltanzparty

Der Knuddelsaftstand

In Brüllingen herrscht eine drückende Schwüle. Das bringt Henry auf eine geniale Geschäftsidee: Gemeinsam mit Dennis und Gertie eröffnet er einen Knuddelsaftstand. Weil ihr Getränk anfangs recht sauer ist, mischen sie gepressten Süßblumensaft hinzu - mit Erfolg. Der Saft findet reißenden Absatz und die drei kommen kaum mit der Produktion nach. Henrys Stolz schwindet jedoch, als in Brüllingen bald keine Süßblume mehr existiert. Durch den schwungvollen Handel wurden alle Pflanzen gepflückt.



Die Knuddeltanzparty

Kasi hat einen Roboter-DJ gebastelt, den sogenannten 'DJ Knuddelbot'. Dieser soll auf der großen Tanzparty in Brüllingen für gute Stimmung sorgen. Alle Einwohner freuen sich riesig auf das Fest, nur Kasi nicht. Er glaubt, beim Tanzen zu versagen. Als Henrys bemerkt, wie verunsichert sein großer Bruder ist, versucht er Kasi zu helfen. Um ihm die Angst vor einer Blamage zu nehmen, schlägt Henry vor, beim Tanzen nicht auf irgendwelche Regeln zu achten, sondern einfach nur Spaß zu haben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)