Resurrection - Die unheimliche Wiederkehr Licht im Dunkel

Caleb Richards lebt! Und genau wie Jacob ist auch er in seine Heimatstadt Arcadia zurückgekehrt. Das Letzte, an das Caleb sich erinnern kann, ist, dass er in seinem Truck unterwegs war. Danach ist alles schwarz! Um endlich festzustellen, ob Jacob wirklich der Sohn der Familie Langston ist, soll sein Grab geöffnet werden. Für seine Mutter Lucille spricht nichts dagegen. Sie ist sich sicher, dass Jacob ihr Sohn ist und durch ein Wunder ins Leben zurückgebracht wurde. Ihr Mann Henry ist weiter skeptisch: aus Angst, seinen Sohn noch einmal zu verlieren, will er das Grab ungeöffnet lassen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)