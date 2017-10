The Big Bang Theory Prinzessinnen der Wissenschaft

Leonard, Howard und Sheldon wollen junge Mädchen für die Wissenschaft begeistern. Sie geraten in eine hitzige Diskussion, welche Strategie dafür am besten sei. Sie einigen sich darauf, einen Vortrag in Howards ehemaliger Schule abzuhalten. Und Penny, Bernadette und Amy erfüllen sich ihrerseits einen Mädchentraum, sie besuchen Disneyland. Währenddessen hat Raj sein erstes Date mit Lucy. Er will etwas ganz Besonderes daraus machen und lädt sie in die Bibilothek ein.