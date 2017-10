Nils Holgersson Abschied von Smirre

Immer noch folgt Smirre, der Fuchs, den Wildgänsen. Obwohl er hungrig ist, will er niemanden anderes fassen als Nils, der ihm schon so oft einen Streich spielte. In einem dichten Wald hat er den Jungen fast erwischt, da erscheint eine hübsche Füchsin. Smirre, völlig verwirrt, lässt von Nils ab. Was keiner glaubte: Der alte Fuchs Smirre zeigt plötzlich Gefühle.