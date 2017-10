Die Goldbergs Barry gibt 'ne Party

Zum Erstaunen seiner Kinder stellt sich heraus, dass Murray in seiner Jugend ein Basketballstar war. 25 Jahre hat sein Freiwurf-Schulrekord gehalten. Zur Feier des Ereignisses wird er als Ehrengast eingeladen. Nachdem seine Eltern über Nacht weg sein werden, will Barry die Gelegenheit nutzen, um zu Hause eine große Party zu veranstalten.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)