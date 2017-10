Friends with Better Lives Annika und die Knoten

Will lernt eine aufregende Frau kennen, die scheinbar regelrecht besessen von Sex ist. Um seinen Freunden seine modernen Ansichten zu beweisen, lässt er sich auf ihre Avancen ein. Indes versucht Kate bei der Planung von Jules' Hochzeit immer mehr die Kontrolle an sich zu reißen. Bobby und Lowell nehmen an einem Tennisturnier für Gynäkologen teil. Als sie im Finale auf Bobbys Vorgesetzte treffen, müssen die beiden zu ihrem Bedauern feststellen, dass ihre Gegner mit unfairen Mitteln kämpfen.