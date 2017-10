In der dritten Folge der neuen Staffel ist Michael Reisecker mit seinem VW-Bus unterwegs im Thayatal, der Nationalparkregion im nördlichen Waldviertel wieder auf der Suche nach interessanten Menschen und ihren Geschichten.

In Riegersburg trifft er auf einen jungen Grafen, der das Schloss der Familie verwaltet, sich dem Adel aber nur bedingt verpflichtet fühlt. Bei einer spontanen Führung durch die alten Gemäuer zeigt er seinem Besuch natürlich auch das "Geisterzimmer".

Nächster Stopp ist in Zissersdorf, wo der neugierige Filmemacher eine junge Familie entdeckt, die gerade ihren alten VW-Bus auf Vordermann bringt. Sie unterhalten sich über das Leben am Land und den Traum der Familie - ein Urlaub in Thailand.