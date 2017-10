Drop Dead Diva Zweimal geht nicht

Kim vertritt einen Bauchredner, dessen Puppe Flugverbot erhalten hat. Nun wurden dem Mann auch seine Vielflieger-Meilen aberkannt. Nachdem Grayson in der Kanzlei fehlt, stellt Kim Owen zur Rede und verlangt, dass ein neuer Anwalt eingestellt wird. Und Jane muss einen von Graysons Klienten übernehmen. Inzwischen trifft Grayson im Himmel auf Janes alten Schutzengel Fred und bittet ihn, wieder zurück zur Erde zu dürfen. Dies ist jedoch alles nicht so einfach.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)