Soko Donau Fehlzündung

Im Auto des Schmuckhändlers Stefan Siemak findet man seinen erschossenen Bodyguard. Er selbst scheint verschwunden zu sein, auch seine von ihm getrennte Frau kann keinen Anhaltspunkt geben, wo er ist. Carl und Helmuth spüren den Verschwundenen auf, doch nach einer unerwarteten Schussattacke entwischt er ihnen wieder.



Nach Einsicht in seine Geschäftskonten wird schnell klar, dass er Geldwäsche im großem Stil betreibt, der Name eines berüchtigten Autoschiebers taucht als wahrscheinlicher Auftraggeber auf. Kurz darauf finden die Cops Siemaks Partner erschossen im Geschäft, Siemak selbst ist an der Schulter verwundet. Die verwendete Waffe ist dieselbe, mit der der Bodyguard ermordet wurde. Die Suche nach dem Phanton wird für das Soko Team eine heikle Aufgabe.



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF