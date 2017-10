Gilmore Girls Alte Liebe, neues Gl├╝ck

Lorelai ist wieder mit Max zusammen. Auch Rory möchte eine alte Liebe wieder aufwärmen. Sie will zu Dean zurück. Rachel trennt sich inzwischen schweren Herzens von Luke. Sie ist überzeugt, dass Luke in Wahrheit Lorelai liebt, was dieser heftig bestreitet.