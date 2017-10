Sie nennt sich selbst "AlphaPussy" und so heißt auch das aktuelle Programm von Carolin Kebekus. Wenn die smarte Kölnerin auf der Bühne steht, wird nicht lange gefackelt. Für Frauen ist es Zeit, sich nicht mehr hintenanzustellen, sondern "endlich den ganzen Bumms zu übernehmen" und so aufzutreten, wie es ihnen zusteht, findet die Schauspielerin und Sängerin.

"Der ganze Bumms" ist nicht ganz jugendfrei. "Für ZuschauerInnen unter 16 Jahren nicht geeignet", findet darum die FSK nach der Begutachtung von "AlphaPussy".

Am Dienstag sprechen Stermann und Grissemann mit der Kabarettistin Carolin Kebekus über berufsjugendliche Hipster-Eltern, eine spießige, Schlager liebende Jugend und die Youtubisierung des Abendlandes.



"Böse Briefe bilden das Vorspiel zu den Interneterpressungen und Hasspostings der Gegenwart", meinen die Autoren Ernst Strouhal und Christoph Winder. In ihrem gemeinsamen Buch "Böse Briefe" erläutern sie diese These genauer und führen Beispiele an, die sie auch in Willkommen Österreich vortragen werden.



Die Ankündigung des Besuches von Peter Klien, erscheint manchen Menschen wie eine Drohung. Am Dienstag sehen wir die Reportage des WÖ-Mitarbeiters vom Wahlkampfauftakt der SPÖ.