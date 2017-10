Smash Der Filmstar

Endlich ist der Filmstar Rebecca Duval eingetroffen. So können die Proben nun endlich beginnen. Alle sind auf Rebeccas erste Gesangseinlage gespannt. Dem Produzententeam wird klar, dass sie einiges am Stück ändern müssen, um die Rolle Rebeccas zu retten. Inzwischen kommen sich Tom und Sam näher, sie haben ihr erstes Date. Doch es verläuft anders, als von Tom erwartet. Sam will eine ernsthafte Beziehung aufbauen und es deshalb langsam angehen.