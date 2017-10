Disneys Henry Knuddelmonster Niesis Niesanfall / Das Knuddelballspiel

Niesis Niesanfall

Henry freut sich riesig! Endlich ist Frühling und die Temperaturen steigen wieder hoch genug, um draußen spielen zu können. Da bittet ihn Gertie um einen Gefallen. Während sie kurz weg muss, soll Henry auf ihren Vogel Niesi aufpassen. Dieser leider unter einer Pollen-Allergie und darf das Haus eigentlich nicht verlassen. Doch weil Henry Mitleid mit dem Vogel hat, lässt er ihn kurz ins Freie. Eine heftige Niesattacke ist vorprogrammiert!



Das Knuddelballspiel

In Brüllingen findet das große Knuddelballduell zwischen der Kindermannschaft 'Die Brüllinger Brüller' und dem Elternteam 'Die Knuddelwabohus' statt. Gemeinsam mit Sonny ist Henry der Kapitän der 'Brüllinger Brüller' und fest davon überzeugt, zu gewinnen. Schließlich hat er einen genialen Plan ausgeheckt, wie er seine Mannschaft zum Sieg führen kann. Aber auch Sonny hat sich Gedanken über eine vielversprechende Taktik gemacht und will ihre Vorstellungen verwirklicht sehen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)