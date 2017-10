The Big Bang Theory Spoileralarm!

Während Leonard gerade den sechsten Band von ‚Harry Potter' verschlingt, unterläuft Sheldon ein schrecklicher Fauxpas. Gedankenverloren teilt er Leonard den Tod einer Schlüsselfigur im Roman mit und provoziert auf diese Weise einen riesigen Streit, der schließlich in Leonards Auszug mündet. Verärgert nistet sich Leonard bei der wenig erfreuten Penny ein. Aber auch Sheldon kommt nicht ganz ungeschoren davon. Amy sieht in dem Streit die perfekte Gelegenheit, in Sheldons Wohnung Leonards Platz einzunehmen.