You Are Wanted Folge 5/6 der Amazon Original Serie

INFO ZUR SERIE

Die sechsteilige Amazon-Original-Serie "You Are Wanted" ist ab 18. September 2017 jeweils Montag im Anschluss an das Politquiz „Nationalraten“ ab 21.10 Uhr in Doppelfolgen in ORF eins zu sehen.



Damit feiert die erfolgreiche Thriller-Serie von und mit Matthias Schweighöfer, die sich um das international aktuelle Thema Cyber-Kriminalität dreht, ihre Free-TV-Weltpremiere im ORF. „You Are Wanted“ war Amazons erste eigene deutsche Serie und wurde schnell zur meistgesehenen Serie beim Video-Streamingdienst Amazon Prime Video. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung.