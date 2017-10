Drop Dead Diva Identitätskrise

Grayson soll einen wegen Mordes angeklagten Mann verteidigen. Dieser behauptet beim Verhör so sehr unter Druck gesetzt worden zu sein, bis er gestanden habe. In Wirklichkeit sei er jedoch unschuldig. Grayson glaubt dem Mann. Doch als er sich mit dem Fall immer weiter beschäftigt, macht er eine interessante Entdeckung. Währenddessen hilft Jane einem transsexuellen Teenager. Er möchte in der Schule die Jungentoilette benutzen dürfen.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)