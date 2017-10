Wissper Rutschpartie

Wissper kann es kaum erwarten, endlich schwimmen zu gehen. Leider muss ihr Bruder Ralf vorher noch Hausaufgaben machen. Es heißt also Warten, Warten, Warten - wie langweilig! Pinguinmädchen Peggy hat ein ähnliches Problem. Auf der neuen Eisrutschbahn drängen sich die größeren Pinguinkinder immer vor, sodass Peggy nie an die Reihe kommt. Wissper holt Pferd Herbert zu Hilfe, damit sich Peggy auf seinen Rücken schwingt und von den anderen nicht mehr übersehen werden kann. Doch damit ist leider noch nichts gewonnen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)