Henry, das Postmonster

Es ist Valentinstag in Brüllingen. Deshalb hat Henrys Papa als Postmonster extra viel zu tun. Henry will ihm helfen und wird auch Postmonster. Doch der Job ist anstrengender als Henry gedacht hat. Gott sei Dank ist Henrys Papa zur Stelle, um ihm zu helfen.



Kasis cooles Fahrrad

Henrys älterer Bruder Kasi arbeitet im Monsterfahrradgeschäft. Als Einstiegsgeschenk hat er extra für Henry ein Fahrrad gebaut. Damit schindet Henry mächtig Eindruck bei den restlichen Bewohnern von Brüllingen. Im Nu stehen sämtliche Monster vor Kasis Geschäft Schlange, um auch so ein tolles Fahrrad zu bekommen.



