Kati & Mim-Mim Das Überraschungsbäumchen

Kati ist traurig. Ihre Pflanze wächst nicht so schnell, wie das Bäumchen ihrer Mutter. Um sich Rat zu holen, besucht sie mit ihrem Stofftier Mim-Mim den beeindruckenden Garten von Gobbles. Während sie eine Besichtigungstour unternehmen, hüpft plötzlich ein sogenannter Überraschungssamen vorbei. Gobbles wollte in seinem Garten immer schon so ein Pflänzchen haben. Doch ein Überraschungssamen lässt sich nicht gerne einfangen.