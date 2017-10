Nils Holgersson Der Handel mit den Möwen

Seit die Heringsschwärme nicht mehr kommen, herrscht in dem Fischerdorf am Fjord bittere Not. Die meisten Männer haben ihre Boote verkauft und sind in die Stadt gegangen. Auch Sonjas Vater weiß keinen anderen Weg. Ein letztes Mal geht das Mädchen ans Ufer des Meeres. Hier trifft Sonja Nils, der sie in das Geheimnis einweiht, warum die Heringe fernbleiben.