Die Goldbergs Zeit der Dunkelheit

Erica ist verliebt. Sie und ihr Freund schweben auf Wolke 7. Sie darf sogar seine Jacke tragen. Doch dann macht er plötzlich eines Tages mit ihr Schluss. Von nun an ist Erica nur noch ein Häufchen Elend. Niemand kann sie aufheitern, bis Beverly eine tolle Idee hat. Und Barry ist einer neuen Sucht verfallen - Punch Out. Er verbringt seine ganze Freizeit nur mehr in der Spielhalle.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)