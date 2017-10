Battle Creek Liebhaberstück

Inhalt - 'Liebhaberstück', I/5

Commander Guziewiczs Haus wurde in Brand gesetzt. Sie konnte sich gerade noch retten. Nun versucht das gesamte Revier, so schnell wie möglich den Täter zu finden. Doch dabei tappen die Ermittler im Dunkeln. Als sich dann auch noch Guziewiczs Sohn Danny, der seit kurzem wieder nach Battle Creek zurück gekehrt ist, verdächtigt macht, wird der Fall immer komplizierter.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Josh Duhamel (Special Agent Milton Chamberlain)

Dean Winters (Detective Russ Agnew)

Janet McTeer (Commander Guziewicz)

Kal Penn (Detective Fontanelle White)

Aubrey Dollar (Office Manager Holly Dale)

REGIE

Richard J. Lewis