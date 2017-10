MacGyver Der Todeszug

Vergeblich versuchte Interpol bisher zu beweisen, dass der Leiter eines US-Rüstungskonzerns in Deutschland in einen schmutzigen Waffendeal verstrickt ist. Nun verfügt dessen Sekretärin Katarina Wagner über eindeutige Belege und will diese in Frankfurt an Interpol übergeben. Doch der zuständige Agent wurde mittlerweile ermordet und nun wird Katarina gejagt. Mac und Jack werden beauftragt, die wertvolle Informantin vor dem Killerkommando zu beschützen.