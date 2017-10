Blue Jasmine ("Blue Jasmine") Grandiose Tragikomödie von Woody Allen

Oscar und Golden Globe für Cate Blanchett als gebrochene Society-Lady Jasmine! Der Luxus in New York mit Ehemann Alec Baldwin war gestern, jetzt ist Realität mit ihrer Schwester Sally Hawkins in San Francisco angesagt. Eine Frau, die einst alles hatte, verliert sich selbst. Herzergreifend, tragikomisch, großartig gespielt!

Inhalt Als Ehefrau des superreichen Finanzinvestors Hal ist Jasmine das Luxus-Leben in der New Yorker Society gewöhnt. Mit dessen Verhaftung und Selbstmord findet dies ein jähes Ende. Jasmines Schwester Ginger in San Francisco ist ihr einziger Zufluchtsort. Wohl oder übel muss sie sich zudem auf Jobsuche begeben. Das Working Class Leben ist ihr nicht nur fremd, sondern widerstrebt ihr grundsätzlich. So rät sie Ginger gleich, sich von ihrem Freund Chilli zu trennen, um nach etwas Besserem Ausschau zu halten.

DARSTELLER

Cate Blanchett (Jasmine)

Alec Baldwin (Hal)

Sally Hawkins (Ginger)

Peter Sarsgaard (Dwight)

Louis C.K. (Al)

Bobby Cannavale (Chili)

REGIE

Woody Allen

DREHBUCH

Woody Allen

KAMERA

Javier Aguirresarobe