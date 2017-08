Disneys Henry Knuddelmonster Henry, der Showstar / Die Megahüpfer

Henry, der Showstar

Henrys Schwester Sonny ist ein richtiges Unterhaltungstalent. Auch Henry ist beeindruckt davon, wie mitreißend ihre Shows gestaltet sind. Er beschließt, es Sonny gleichzutun. Doch das ist nicht so einfach, wie gedacht.



Die Megahüpfer

Stolz führt Kasi seine neueste Erfindung vor, sogenannte "Megahüpfer". Mit ihnen kann man hoch in die Luft springen. Sogleich verwendet Papa Monster die Spezialschuhe, um damit die Hauswände neu zu streichen. Henry möchte auch unbedingt mit den Schuhen hüpfen, richtet dabei aber nur Chaos an.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)