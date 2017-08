Heidi 3D Theresa in Not

Der Winter ist da. Damit Heidi die Schule besuchen kann, hat Großvater beschlossen, mir ihr ins Dorf zu ziehen. Frau Keller ist wütend, weil der Alm-Öhi das Haus, in dem er mit Heidi nun wohnt, eigentlich ihr versprochen hat. Im Gegenzug will sie ihm keine Lebensmittel verkaufen. Kurz darauf passiert Frau Kellers Tochter Theresa ein Missgeschick, durch das das verzweifelte Mädchen in seine lebensgefährliche Situation gerät. Es sei denn, Heidi und dem Alm-Öhi gelingt es, Theresa im letzten Moment zu retten.