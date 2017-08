Nils Holgersson Das Schloss Vittskövle

Das Leben mit den Wildgänsen gefällt Nils immer mehr. Auch Martin und Krümel können sich nichts Schöneres denken. An einem Nachmittag, der Rastplatz für die Nacht ist bereits gefunden, geraten die drei in eine gefährliche Lage. Als Krümel Kekse von zwei kleinen Jungen zu Klauen versucht, wird er von ihnen gefangen. Martin wird bei dem Versuch, Krümel zu befreien, von den Buben erwischt und in die Schlossküche von Vittskövle gebracht. Sein Schicksal scheint unabwendbar. Doch Nils Holgersson lässt seinen Freund nicht im Stich: Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch das ganze Schloss gelingt es Nils, Martin vor dem Kochtopf zu retten und alle drei können in letzter Minute entfliehen...